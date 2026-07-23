Alghero, esplode una cabina elettrica: black-out nel centro storicoÈ accaduto in via Ambrogio Machin. Preoccupazione tra residenti e negozianti
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Una esplosione e poi il black-out nel cuore del centro storico di Alghero. Intorno alle 20 di oggi è esplosa la cabina elettrica di via Ambrogio Machin, provocando l'interruzione dell'energia elettrica in diverse attività commerciali e abitazioni della zona. Un episodio che riporta alla mente quanto accaduto già la scorsa estate, quando un analogo guasto aveva lasciato al buio parte dell'Alguer Vella nel pieno della stagione turistica. Tra residenti e commercianti cresce la preoccupazione. In molti ritengono che non si tratti più di un episodio isolato, ma della conseguenza di un problema strutturale legato al sovraccarico della rete elettrica.
Secondo chi vive nel quartiere, l'elevata richiesta di energia durante l'estate, favorita dalla forte concentrazione di attività, strutture ricettive e impianti di climatizzazione, metterebbe sotto pressione un'infrastruttura ormai non più adeguata a sostenere i consumi del centro storico. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio.