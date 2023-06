«La salvaguardia del benessere animale ed il decoro urbano sono temi in strettissima relazione che interessano anche il nostro paese. Sempre più spesso, infatti, giungono lamentele circa la presenza di cani incustoditi vaganti nel centro urbano, in agro, nei parchi pubblici che frequentemente sono causa inconsapevole di seri problemi che si ripercuotono sul loro benessere, sul decoro cittadino e sulla pubblica incolumità: rifiuti sparsi sulla pubblica via, deiezioni che non vengono raccolte, animali legati per ore sotto il sole cocente o alle intemperie, incidenti stradali. L’Amministrazione comunale, in ottemperanza con la normativa regionale e nazionale in materia, ha deciso di intervenire in maniera ferma e severa con tutti i detentori di animali d’affezione che mettano a repentaglio la pubblica incolumità ed il decoro urbano. Nello specifico sono state adottate le seguenti azioni preventive».

Lo ha dichiarato il sindaco di Muros, Federico Tolu, che ha presentato le nuove norme in materia di benessere animale e decoro urbano.

Il comune del Coros prevede l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione per l’iscrizione all’anagrafe canina e installazione gratuita di microchip, l’acquisto di appositi contenitori generali per i rifiuti e specifici per le deiezioni che saranno presto installati in tutto il territorio comunale, il rinnovo della convenzione con un canile per lo stallo dei cani abbandonati o feriti, l'incremento del servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico e l'aumento dei controlli da parte del servizio di Polizia locale.

«È chiaro che tali azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale devono essere accompagnate da altrettante azioni poste in essere da parte dei singoli cittadini - conclude Tolu -. Decidere di avere un animale è una grande responsabilità alla quale corrispondono non solo obblighi verso l’animale stesso, ma verso tutta comunità per una convivenza civile e decorosa».

© Riproduzione riservata