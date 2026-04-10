Vandali in azione a Sorso dove nella sede dell’associazione Sorso Emergenze sono state danneggiate tre ambulanze e un mezzo per i disabili. In particolare sono stati squarciati pneumatici e rotti i vetri delle vetture.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. «Abbiamo ricevuto delle intimidazioni». Giulia Dau, presidente della Omnibus odv, che gestisce il servizio di trasporto e soccorso tra Ittiri e Sorso, commenta così i danneggiamenti a tre ambulanze e un Doblò, dedicato ai disabili, stanotte nel cortile di Sorso Emergenze.

«Hanno squarciato 15 gomme, distrutto i finestrini del parabrezza, quelli posteriori e laterali». Un danno per migliaia di euro avvenuto tra le 3 e le 6 nella sede del servizio.

«Prima che succedesse tutto questo» racconta «ho ricevuto telefonate in cui l'attività veniva minacciata». Su questo aspetto esiste già una denuncia che si aggiunge a quella di oggi sporta ai carabinieri. «Abbiamo vinto il bando per la gestione confermato proprio ieri dal Tar Sardegna che ha respinto un ricorso».

Nello spiazzo, di proprietà comunale, erano parcheggiati otto mezzi in tutto. «Sono presenti sul posto delle telecamere», sottolinea Dau. I carabinieri potrebbero prendere le immagini per risalire alle identità degli autori del gesto.

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