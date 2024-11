Lo scrittore originario di Sorso, Ruggero Roggio presenta a Sennori il suo ultimo romanzo “L’ultima parola l’hanno scritta prima”, edito da Arkadia editore. L’appuntamento è in programma venerdì 8 novembre alle ore 18 presso la biblioteca comunale del paese per raccontare quali sono i ragionamenti che un uomo elabora incrociando gli sguardi di altre persone, che cosa potranno pensare di lui gli uomini e le donne che gli capita di scrutare nel profondo dell’animo e quali possono essere le sintesi che nasceranno da spezzoni di vita così diversi. Nel suo cammino il protagonista entrerà in contatto con una varia umanità, dal professore al vecchio, dalla badante alla casalinga e fino all’immigrato, formandosi di ognuno di loro una immagine, una storia, magari diversa da quella reale. Converserà con l'autore la consigliera delegata alla cultura, Elena Cornalis. Letture a cura dell'associazione culturale "Abbisumeu". L'evento è organizzato dalla biblioteca e il Comune di Sennori in collaborazione con Comes cooperativa mediateche sarde.

