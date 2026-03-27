Roccia dell’Elefante: via alla messa in sicurezza del sito e della stradaRuspe in azione sulla Statale 134
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Ruspe in azione sulla statale 134, nel territorio comunale di Castelsardo in direzione Sedini, la strada che conduce alla Roccia dell' Elefante, il prezioso monumento riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Le squadre di Anas hanno dato inizio alle lavorazioni al km 4,3, interventi di rettifica del tracciato esistente, volto ad allontanare la carreggiata dal monumento naturale, con la realizzazione di una rotatoria di collegamento tra la statale 134 e la provinciale 90, in sostituzione dell’attuale incrocio a raso antistante l'ipogeo Roccia dell'Elefante. Lavorazioni che dovrebbero concludersi in 120 giorni. L’amministrazione è impegnata ad altre imminenti realizzazioni che permetteranno la fruizione della stesso bene archeologico in totale sicurezza con il rifacimento del percorso pedonale esistente parallelo alla strada statale, la costruzione di un sentiero naturalistico, parallelo ad un muro di sottoscarpa presente a valle rispetto alla strada statale, che circonda la roccia, utile per poter visionare il monumento dal lato posteriore, l’installazione di arredi e totem informativi.