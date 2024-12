L'obiettivo è dare una formazione specialistica per supportare le imprese locali che intendono intraprendere iniziative di sviluppo commerciale sul mercato del Giappone, anche in vista dell’Esposizione Universale Expo Osaka 2025.

Al via il progetto nazionale “Road to Osaka 2025” messo in campo dal Sistema camerale nazionale, Promocamera, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, Unioncamere e NIBI, la Business School di Promos.

Attraverso l'analisi di casi di studio reali e momenti di confronto diretto con operatori locali, il percorso mira a fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici con l'obiettivo di sviluppare competenze chiave che consentono di comprendere a fondo le relazioni commerciali in Giappone, fondamentali per implementare modelli strategici adatti all'ingresso nel mercato e costruire solide relazioni commerciali. Questo percorso, anche in vista dell'Esposizione Universale Expo Osaka 2025, potrà consentire alle imprese di comprendere come interagire con operatori locali e promuovere i loro prodotti in un contesto altamente competitivo.

Tre gli incontri in programma: 12 dicembre, 16 e 23 gennaio 2025. Il percorso formativo sarà interattivo e focalizzato su un programma business-based, progettato per offrire un approfondimento avanzato. Attraverso sessioni proattive e analisi delle best practices, l'obiettivo sarà quello di massimizzare la condivisione di conoscenze e strumenti, promuovendo approcci strategici innovativi e vincenti.

