«Sono sconcertato». Non ha parole il sindaco di Sennori Nicola Sassu per quanto accaduto stanotte nel suo paese: 5 i feriti di un accoltellamento avvenuto intorno alle 3 del mattino, a margine della festa di San Giovanni. Ad avere la peggio un 21enne del paese colpito con diversi fendenti e che, cadendo, ha sbattuto la testa.

«Ho annullato i festeggiamenti e la processione di stamattina si è svolta in modo silenzioso, senza musica, come segno di vicinanza alla famiglia del ragazzo», segnala il sindaco. L'episodio è avvenuto vicino alla chiesa di San Giovanni. «Sono andato in ospedale per sapere come sta il ragazzo. Ci auguriamo che vada tutto per il meglio».

Il giovane ha subito un delicato intervento chirurgico e si attende adesso di capire quali saranno le sue condizioni nelle prossime ore. «Ne stavamo già parlando», continua il primo cittadino Sassu, «ma valuteremo adesso di essere molto più restrittivi in futuro sull'orario di queste feste». Il pensiero va però adesso al ventunenne, mentre i carabinieri indagano per accertare le responsabilità.

