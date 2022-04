Più di 50 auto abbandonate sono state rimosse dalle strade di Sassari nel corso di un’operazione eseguita per conto del Comune dalla società MPM srl, in collaborazione con la ditta Tavoni e sotto il coordinamento della Polizia locale.

In base alla normativa vigente, in caso di abbandono di mezzi di trasporto si rischiano sanzioni da mille a 5mila euro, ma possono esserci anche conseguenze penali quando gli autori siano titolari di imprese e rappresentanti di enti. Inoltre il proprietario dovrà rimborsare le spese affrontate dalle aziende per la rimozione del veicolo.

Come evitare questi problemi? Si può andare in un centro demolizione autorizzato e presentare la domanda di “cessazione di circolazione per demolizione” che eliminerà la vecchia auto dal Pubblico Registro Automobilistico. Alla richiesta, sarà necessario allegare le due targhe dell’auto (anteriore e posteriore), il libretto e il certificato di proprietà. Con circa 50 euro si chiuderà la pratica e si verrà tutelati in caso di multe, pagamenti di bolli omessi, ecc.

