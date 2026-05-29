È stata riaperta al traffico la strada panoramica di collegamento tra la provinciale 34 e il centro storico di Stintino. In particolare è stata ripristinata la normale circolazione con senso unico di marcia in ingresso verso il borgo turistico di mare.

Le attività residue in corso per l'ultimazione del cantiere proseguiranno regolarmente, ma senza ulteriori interruzioni alla viabilità.

L'arteria stradale è rimasta chiusa per alcune settimane con blocco del traffico in direzione del paese, con percorsi alternativi per raggiungere il centro urbano. La riapertura della strada panoramica restituisce alla comunità e ai visitatori uno degli scorci più suggestivi e identitari del territorio, tornando a offrire una vera e propria cartolina di Stintino.

Si tratta di un passaggio importante verso il recupero della piena funzionalità della storica porta di accesso al paese di Stintino, con benefici concreti in termini di sicurezza, decoro urbano e migliore gestione della viabilità, in vista dell’avvio della stagione estiva e dell’aumento dei flussi turistici.

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