Un milione e 450mila euro per ridare sicurezza e dignità a uno dei simboli di Sassari: la Chiesa di Santa Maria di Betlem, approdo finale della Discesa dei Candelieri.

I lavori partiranno la settimana prossima e dovrebbero durare 540 giorni. Se ne occupano l’impresa R.T.I. Solinas Salvatore s.r.l. (Sassari) & Usai Carlo (Roma) e il progettista, l’architetto Angelo Mattia.

Gli interventi edilizi da eseguire nel complesso monumentale di Santa Maria di Betlem sono volti alla conservazione e alla messa in sicurezza delle strutture della chiesa e del campanile.

Il tempio sarà soggetto ad attività di consolidamento che interesseranno varie porzioni e macroelementi che complessivamente contribuiranno a mitigare le vulnerabilità riscontrate e aumenteranno il livello di sicurezza della struttura.

Il mese scorso il Comune di Sassari ha ottenuto un ulteriore finanziamento regionale, dall’assessorato ai Beni Culturali, di 340mila euro. Grazie a questi fondi si potrà procedere a un affidamento alla stessa impresa, già previsto nella gara, per un progetto di completamento degli interni della chiesa, in particolare il restauro degli intonaci della cupola e delle volte nonché la messa in sicurezza del campanile, esclusi dal primo appalto per mancanza di finanziamenti.

