Stagione di intenso lavoro per il personale del commissariato di Ozieri che nel periodo estivo appena trascorso, ha predisposto, nel territorio della propria giurisdizione, numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati maggiormente diffusi, oltre a una costante attività di controllo.

La polizia giudiziaria, in collaborazione con la squadra mobile ed unità cinofile, l’attività di polizia condotta ha permesso di contrastare un sodalizio criminale operante anche nella città di Sassari, conclusosi con la denuncia di oltre venti persone, le quali dovranno rispondere a vario titolo dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre state sequestrate diverse tipologie di droga tra cui oltre due chili di cocaina, marijuana, hashish, ketamina, oltre ad una somma in contanti di circa trecento mila euro.

Una persona è finita in manette per spaccio di sostanze stupefacenti e altre 20 sono state denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, molti dei quali commessi mediate l’uso della rete internet. I controlli si sono concentrati lungo la statale 729, grande arteria di collegamento tra i centri di Sassari e Olbia, attività che hanno permesso di identificare e controllare circa duemila persone e mille veicoli, prestando numerosi soccorsi a terzi ed elevando nei confronti di conducenti meno rispettosi, diverse multe, tra cui guida senza patente, senza cinture e con telefono.

© Riproduzione riservata