L’isola dell’Asinara ospita ancora una volta la Regata della Solidarietà che giunge, quest’anno, alla sua 20esima edizione. L’iniziativa si svolgerà domenica 23 agosto dalle 9.30, con partenza dal molo di Cala Reale in direzione Stintino.

La regata, come gli anni precedenti, avrà carattere di passeggiata velica d’altura. Le quote di partecipazione saranno interamente devolute per scopi benefici , ovvero per la prevenzione, cura e studio dei tumori, riabilitazione post operatoria.

Dal 2023, anno di ripresa dell’attività dopo i due anni di pandemia, la manifestazione è stata inserita nel programma del Congresso Scientifico di Medicina e Cardiologia dello Sport.

Dal suo inizio la regata della solidarietà ha sempre avuto un carattere di veleggiata senza grosse velleità agonistiche, pur rispettando le regole Isaf, Fiv ed il regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare del 1972. Dal 2024 è inserita nel calendario delle regate Fiv, rientrando nell’attività sportiva velica del Cnt di Stintino, associazione sportivo dilettantistica.

Anche quest’anno il ricavato della regata andrà a favore del Progetto Dragon boat, imbarcazione a remi che verrà utilizzata per la riabilitazione delle donne operate per tumore al seno.

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