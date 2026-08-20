Nel segno di Ivan Graziani nasce l’intesa tra Alghero e Teramo unite dal legame profondo per l’artista abruzzese, nato a Teramo da madre algherese. I sindaci di Alghero e Teramo, Raimondo Cacciotto e Gianguido D'Alberto, siglano un patto di amicizia tra le due città con il quale si impegnano ufficialmente a promuovere, valorizzare e perpetuare la memoria artistica e umana di Ivan Graziani, trasformando il legame affettivo del cantautore in una sinergia permanente tra le due comunità.

Entrambe le amministrazioni hanno messo nero su bianco questi intenti attraverso una delibera di Giunta che sancisce l’adesione al Patto di Amicizia, atto formale che stabilisce vincoli permanenti di fraternità e cooperazione solidale e prevede scambi a tutti i livelli e in molteplici settori. Il Comune di Alghero ha approvato oggi la delibera della Giunta, con allegato il testo contenente gli indirizzi da perseguire dalle due comunità. Il comune di Teramo lo ha fatto alcuni giorni fa.

«La figura di Ivan Graziani, nel rapporto tra Comuni di Alghero e Teramo testimonia l’unione tra radici e destinazione tra origine e costruzione del proprio percorso umano e professionale», ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto. Un ruolo importante nel favorire il ponte tra le due Amministrazioni lo ha svolto la moglie di Ivan, Anna Bischi, promotrice di manifestazioni legate al cantautore simbolo del rock italiano, come il Festival “Pigro”.

Ivan Graziani conosceva anche la lingua catalana di Alghero, che usava spesso e volentieri e che dalla cultura popolare algherese ha tratto moltissima ispirazione per i suoi testi e per le sue melodie, come è evidente nel suo lavoro “L’Italianina”, canzone contenuta nell’album di inediti “Per gli amici”, che prende spunto dalla canzone popolare algherese “La pastoreta”. Per omaggiare questo legame indissolubile, la città di Alghero il 6 agosto 2022 ha intitolato al cantautore l'Anfiteatro del Palazzo dei Congressi di Maria Pia.

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