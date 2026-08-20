Il palco de Lo Quarter ad Alghero ospiterà Nino Buonocore e il suo “In Jazz 6tet” Featuring Max Ionata e Flavio Boltro, protagonisti della rassegna Jazz Alguer. L’appuntamento è in programma sabato 29 agosto alle 21. Il cantante Buonocore, che ha scritto alcune tra le pagine più importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione: Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Special guests ai fiati: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba.

Autore, produttore e arrangiatore, Buonocore ha costruito un percorso musicale ricco di collaborazioni prestigiose, tra cui quelle con alcuni dei più importanti musicisti della scena internazionale: Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey, Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. Una ricerca musicale proseguita negli anni con "Libero passeggero" (2004) e "Segnali di umana presenza" (2013), sempre attraversata da una forte attenzione per il jazz e per le sue possibilità espressive. Con “In Jazz 6tet”, l'autore porta questa ricerca sul palco, rileggendo alcuni dei suoi brani più amati attraverso nuovi arrangiamenti.

La nona edizione di #JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero Alghero Turismo e della Camera di Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu e con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.

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