I maestri del coltello sardo si danno appuntamento ad Alghero per celebrare una delle espressioni più affascinanti dell’artigianato della Sardegna, artisti che ancora oggi custodiscono, interpretano e fanno evolvere una tradizione antica. L’iniziativa è in programma sabato 22 agosto, dalle 18 alle 24, il Rooftop Bar dell’Hotel La Margherita di Alghero ospiterà “I Maestri del Coltello Sardo”, evento organizzato dalla Corporazione Sarda Coltellinai insieme alla Cantina Santa Maria La Palma. Protagonista della serata sarà il coltello artigianale sardo, nato storicamente come utensile legato alla vita quotidiana e al lavoro e diventato nel tempo un oggetto apprezzato in tutto il mondo anche per il suo valore artistico e collezionistico.

La Corporazione Sarda Coltellinai, nata nel 2015 a Nuoro con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il coltello artigianale sardo e la sua antica tradizione, porterà ad Alghero le creazioni dei propri maestri per una prestigiosa esposizione aperta a tutti. Ogni coltello è il risultato di competenze, manualità e ricerca: dalla scelta e lavorazione dei materiali alla costruzione della lama e del manico, fino alle forme e ai dettagli che rendono ogni creazione unica. Opere che conservano un legame profondo con la tradizione ma che, attraverso la sensibilità e lo stile di ogni artigiano, diventano anche espressione contemporanea del saper fare sardo.

Durante la serata sarà possibile incontrare direttamente i maestri coltellinai, ammirare le loro opere e conoscere più da vicino tecniche, materiali e storie che si nascondono dietro una delle produzioni artigianali più caratteristiche dell’Isola. A fare da cornice all’esposizione sarà la terrazza panoramica dell’Hotel La Margherita, con la sua vista sul centro storico di Alghero, sul mare e su Capo Caccia. Dalle 18 alle 24 la mostra sarà accompagnata da un aperitivo con i vini della Cantina Santa Maria La Palma, creando un incontro tra diverse eccellenze della Sardegna. L’evento è a ingresso libero.

© Riproduzione riservata