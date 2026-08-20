L’emergenza
20 agosto 2026 alle 13:36aggiornato il 20 agosto 2026 alle 13:41
Incendio in un bosco a Usini, Canadair e due elicotteri in azioneMobilitate forze aeree e squadre a terra
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Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri, uno leggero e un Superpuma provenienti dalla base di Alà dei Sardi, su un incendio boschivo nel territorio del Comune di Usini in località Santa Maria.
È stato richiesto anche l’intervento di un Canadair di rientro da Genova su Olbia. Mobilitate anche le squadre a terra dove sono presenti i vigili del fuoco, volontari di Uri-Usini e barracelli di Ossi e Tissi.
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