Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri, uno leggero e un Superpuma provenienti dalla base di Alà dei Sardi, su un incendio boschivo nel territorio del Comune di Usini in località Santa Maria.

È stato richiesto anche l’intervento di un Canadair di rientro da Genova su Olbia. Mobilitate anche le squadre a terra dove sono presenti i vigili del fuoco, volontari di Uri-Usini e barracelli di Ossi e Tissi.

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