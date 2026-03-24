La discrepanza di un solo voto tra il numero di schede e il numero di voti espressi.

Questo il motivo per cui non sono ancora pervenuti i risultati della sezione elettorale numero 127 del Comune di Sassari, ubicata nella scuola media di via Monte Grappa.

A completare le operazioni di scrutinio sarà l’Ufficio provinciale per il referendum presso il Tribunale di Sassari.

Ieri, al termine delle normali attività di spoglio, la presidente del seggio, davanti alla discrepanza di un voto tra numero di schede e numero di voti espressi, ha deciso di chiudere le operazioni senza completare lo scrutinio. Gli uffici comunali hanno dunque inviato il plico all’Ufficio provinciale per il referendum, che dovrà riesaminare i voti e il verbale del seggio, per validare lo scrutinio e inviare il risultato finale all’Ufficio centrale per il referendum.

Analoga discrepanza si è verificata a Pisa, ma è stata risolta ieri con un riconteggio nella sezione.

Non saranno i 346 voti a cambiare l’esito consolidato del referendum, con il No che ha prevalso con 2 milioni di voti di vantaggio. Alla Sardegna resta il triste primato dell’unica sezione sulle 61.533 italiane di cui, a quasi 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, non sono arrivati i risultati.

(Unioneonline)

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