Era rimasto l'unico seggio in Italia nel quale non si era chiuso lo scrutinio per il voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Oggi l'Ufficio provinciale per il referendum, presso il Tribunale di Sassari, ha completato le operazioni di spoglio delle 246 schede della sezione 127 del comune di Sassari, con il risultato nazionale sulla consultazione che diventa definitivo dopo quasi 24 ore dalla chiusura dei seggi: su 61.533 sezioni su 61.533 in tutta Italia, il No ha ottenuto, quindi, il 53,74% con 14.462.054 di voti, mentre il Sì è rimasto fermo al 46,26% con 12.447.781 voti (dati Eligendo).

Il problema al seggio 127 ha riguardato una sola discordanza tra il numero di schede e il numero di voti espressi.

Gli uffici comunali avevano dirottato il plico all'Ufficio provinciale per il referendum, per riesaminare i voti e il verbale del seggio e validare definitivamente lo scrutinio, inviando il risultato finale all'Ufficio centrale per il referendum.

(Unioneonline)

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