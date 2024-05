«La straordinaria edizione 2024 ad Alghero del WRC Italia-Sardegna si dimostra una risorsa importantissima per l’economia e la promozione di tutto il territorio. Noi siamo riusciti a mantenerlo e farlo crescere, ma è una risorsa da preservare anche per gli anni a venire senza darla per scontata». Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che stamattina ha incontrato la presidente della Regione, Alessandra Todde, nel villaggio del Rally Italia-Sardegna.

«Ha garantito l’impegno della Regione Sardegna», riferisce Conoci.

«Il presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani e il presidente Giulio Pes hanno confermato la stessa volontà per gli anni a venire», assicura il primo cittadino.

