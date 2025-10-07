Ragnedda tenta di impiccarsi in carcere, l’avvocato: «Forse c’era da aspettarselo»Il reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna ha provato a togliersi la vita a Bancali: un detenuto ha avvertito gli agenti
«È successo qualcosa che ci si poteva aspettare. Stamattina ci ho parlato, sono in corso accertamenti medici. Ma non voglio scendere nei particolari».
Il difensore di Emanuele Ragnedda, l’avvocato Luca Montella, ha rilasciato una breve dichiarazione sulle condizioni del suo assistito.
Ragnedda, mentre era rinchiuso nel carcere di Bancali (Sassari) dopo l’arresto per l’omicidio di Cinzia Pinna a Conca Entosa, avrebbe cercato di stringere il collo con una corda.
La segnalazione alla polizia penitenziaria sarebbe partita da un altro detenuto. L’imprenditore è stato trasferito all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria.