Il terminale postamat funziona a singhiozzo, spesso fuori uso, e quando gli uffici postali sono chiusi per molti utenti diventa un vero problema. Le proteste arrivano dai cittadini di Porto Torres, lamentano guasti tecnici in entrambi le filiali cittadine, presenti in via Ettore Sacchi e in via Ponte Romano, ed un sistema di prelevare il denaro piuttosto antiquato, con i dispositivi Atm che si inceppano frequentemente e gli utenti restano a mani vuote.

Succede ormai dal periodo delle festività natalizie, con cadenza regolare, disservizi che mettono a dura prova il sistema nervoso dei clienti, specie nei giorni in cui vi è maggiore necessità di contante. «Le macchine Atm sarebbero ormai vecchie e, quando si interviene per la riparazione, restano attive solo per qualche giorno prima di bloccarsi nuovamente, entrambe e contemporaneamente. Sarebbe opportuno sostituire i terminali», spiegano i residenti.

Gli utenti che si presentano per prelevare, spesso, sono costretti ad affrontare lunghe file all’interno degli uffici postali per poter eseguire il servizio, con lunghe attese a causa del personale ridotto.

