Da filosofo a sindaco a cacciatore di ladri. Il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, ha dovuto vestire, nella notte tra giovedì e venerdì, anche i panni dell’agente in borghese per inseguire una persona che, in via don Minzoni, aveva appena rubato un portafogli da un’auto.

Un mezzo che, poco prima, aveva trasportato l'attore e comico Massimo Lopez e il suo manager dopo lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”, interpretato dal primo con l’ex compagno del trio, Tullio Solenghi, al Teatro Comunale.

Il portafogli era rimasto in macchina, dimenticato da Antonio Planetta, proprietario del ristorante “Il covo del Conte”, consigliere comunale e amico da tempo proprio di Lopez.

L’auto era rimasta aperta a causa della cintura di sicurezza, rimasta incastrata nel montante. Uno sconosciuto si è avvicinato e ha preso il portafoglio, ma è stato notato da Mascia che lo ha seguito a piedi chiedendo la restituzione del maltolto. L’inseguimento è proseguito fino a via Matteotti, dove l’ignoto autore del furto ha buttato per terra il portafoglio, poi recuperato dal sindaco e riconsegnato a Planetta. «Avete un sindaco supereroe», il commento di Massimo Lopez.

