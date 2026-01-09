Famiglie evacuate in via precauzionale in via Gavino Alivia a Sassari.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una palazzina della strada, nel quartiere di Luna e Sole, in seguito alla segnalazione del parziale cedimento del tetto. Per scongiurare ogni potenziale pericolo i pompieri hanno chiesto alle sei famiglie di lasciare le proprie abitazioni mentre mettevano in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

