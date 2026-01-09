Prima edizione di “InCanto - Voci e Archi sotto le Stelle” la rassegna musicale in programma da domani, sabato 10 gennaio dalle ore 18 nella chiesa di Nostra Signora del Regno, mentre il secondo appuntamento è previsto per domenica 11 gennaio, alle 17, nella chiesa di San Pietro di Sorres a Borutta.

Due tappe consecutive della manifestazione di cori e musica ideata dall'associazione musicale Invoce e finanziata dalla Fondazione di Sardegna. Lo spettacolo, in collaborazione con il quartetto d’archi, progetto Enarmonia, propone una selezione di celebri successi internazionali – da Toto agli Imagine Dragons, fino ai Beatles – reinterpretati in una veste completamente nuova.

Gli arrangiamenti per coro e archi, firmati dal maestro Luca Sirigu, trasformano questi brani in nuove esperienze d’ascolto, capaci di affascinare sia gli appassionati di musica corale sia il grande pubblico. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L'evento è patrocinato dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla Città metropolitana di Sassari.

