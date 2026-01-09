Il Comune di Uri scalda i motori della macchina organizzativa in vista della manifestazione della Sagra del Carciofo, appuntamento identitario e momento di valorizzazione del nostro territorio e della sua principale eccellenza agroalimentare. L’edizione di quest’anno, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Sagra di Eccellenza, pone l’amministrazione comunale e gli organizzatori davanti a una sfida importante: «Alzare ulteriormente il livello qualitativo della manifestazione, rafforzandone l’organizzazione, l’identità e l’esperienza complessiva offerta a cittadini e visitatori».

In quest’ottica, Comune e Pro Loco di Uri intendono avviare un percorso condiviso con tutte le associazioni e i comitati del territorio che partecipano attivamente alla Sagra del Carciofo, volto a rafforzare il coordinamento organizzativo della manifestazione e a valorizzare in modo ordinato e coerente il contributo di ciascun soggetto.

Per illustrare questa proposta e aprire un momento di confronto e scambio di idee, tutte le associazioni e i comitati interessati sono invitati a partecipare alla riunione che si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Uri. Durante l’incontro verranno condivisi gli obiettivi di questo percorso, i suoi possibili vantaggi organizzativi e gestionali, nonché le opportunità di una partecipazione congiunta e coordinata, lasciando ampio spazio al dialogo, ai contributi e alle proposte.

