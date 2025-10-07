Delitto di Palau, Ragnedda ricoverato in ospedale: avrebbe tentato di togliersi la vitaL’imprenditore arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna trasferito dal carcere di Bancali in una struttura medica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ricoverato Emanuele Ragnedda. L’imprenditore arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna sarebbe stato trasferito dal carcere di Bancali in ospedale. Secondo indiscrezioni avrebbe compiuto gesti di autolesionismo, forse tentando di togliersi la vita.
Ragnedda questa mattina avrebbe dovuto incontrare il suo legale, Luca Montella. L’avvocato – che si sta recando in ospedale per verificare le condizioni dell’imprenditore – non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
- IN AGGIORNAMENTO -