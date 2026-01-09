sicurezza
09 gennaio 2026 alle 11:44
Sassari, si apre una voragine in mezzo alla strada: paura e disagi in viale San FrancescoL’asfalto è crollato per almeno due metri, tragedia sfiorata: in quel momento non stava passando nessuno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sprofonda la strada per almeno 2 metri in viale San Francesco a Sassari. Oggi l'episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma, per fortuna, in quel momento non passavano auto. Gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza la strada. Vista la profondità della buca potrebbero esserci state complicazioni con la fogna.
© Riproduzione riservata