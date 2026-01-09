Sprofonda la strada per almeno 2 metri in viale San Francesco a Sassari. Oggi l'episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma, per fortuna, in quel momento non passavano auto. Gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza la strada. Vista la profondità della buca potrebbero esserci state complicazioni con la fogna.

