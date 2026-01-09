È stato consegnato questa mattina il comunicatore oculare destinato a una donna affetta da Sla, una mamma di 49 anni residente a Olmedo che attendeva l'apparecchiatura per poter comunicare con i propri cari.

Entro gennaio arriverà anche la carrozzina personalizzata. La Asl di Sassari, intervenendo sul caso sollevato nei giorni scorsi, ricostruisce la procedura amministrativa che ha portato alla fornitura degli ausili. Il 4 novembre 2025 i familiari della paziente hanno presentato due richieste all’Ufficio Protesica del Distretto di Alghero: una per il comunicatore oculare, l’altra per una carrozzina su misura.

La pratica è stata presa in carico immediatamente. Per il comunicatore, scelto dalla stessa paziente e non disponibile sulla piattaforma SardegnaCat, si è resa necessaria la negoziazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. Il dispositivo è stato acquistato con determinazione n. 1256 del 19 dicembre e consegnato oggi, dopo un iter che ha richiesto confronti con le aziende e tempo per la ricerca del prodotto specifico.

La carrozzina, invece, è in fase di realizzazione da parte della ditta aggiudicataria e sarà consegnata entro il mese di gennaio, quindi entro i termini dei tre mesi dalla richiesta. La Asl ricorda che per ausili costruiti su misura è inevitabile considerare i tempi necessari per la ricerca del dispositivo, la produzione, il trasporto e la consegna al domicilio. Nonostante le festività, il comunicatore è stato consegnato dopo due mesi dalla domanda; la carrozzina arriverà entro tre mesi.

