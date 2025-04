Ragazzini che si sdraiano in mezzo alla strada e si rialzano poco prima del passaggio delle auto.

La folle sfida questa mattina, nella zona di Santa Maria a Sorso, in prossimità delle scuole, una delle arterie periferiche ad alto scorrimento dove quattro ragazzini, tra gli 11 e i 12 anni, si sarebbero sdraiati al centro della carreggiata fino al passaggio delle macchine, alzandosi poco prima con il rischio di essere investiti. Vince chi si alza per ultimo. Sul lato della strada di solito qualcuno riprende il video della sfida. Una delle auto in transito è riuscita ad evitarli. «Per fortuna oltre lo spavento di chi era alla guida, è andato tutto bene, ma hanno rischiato di essere investiti e di provocare una vera tragedia», è la testimonianza di chi percorreva la strada in quel momento.

Il gioco pericolosissimo chiamato Planking challenge è il secondo episodio segnalato negli ultimi mesi nelle strade dei paesi della Romangia.

Il primo risale al 26 gennaio scorso, nella periferia di Sennori. Testimone diretta l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda, che aveva segnalato il fatto grave al sindaco Nicola Sassu. Il primo cittadino si era rivolto ai genitori per verificare dove si trovassero i loro figli.

