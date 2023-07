Si chiama "Radici padriesi", un richiamo agli antichi valori di Padria, il programma degli eventi estivi predisposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mura, in sinergia con l'Unione dei Comuni del Villanova e dalla Scuola Civica di Musica "Mejlogu".

Si comincerà il 4 agosto alle 22, in piazza Convento, con il concerto dei Bertas. Il 18 agosto, alla stessa ora e sempre in piazza Convento, spazio a "Le mille voci della musica: successi italiani e stranieri". Il 25 agosto alle 22, in piazza Convento, serata latino americana con chitarra e fisarmonica.

Il 9 agosto alle 22, ancora in piazza Convento, si terrà una serata folkloristica con la partecipazione dei gruppi folk "Santu Giuanne Battista" di Mara e "Nostra Signora de su Saludu" di Pozzomaggiore. La serata sarà presentata da Maria Luisa Congiu.

Il 19 agosto alle 18, il convento francescano ospiterà il premio letterario "Gavino De Lunas" 2023. L'1 settembre si rinnoverà l'appuntamento con la Giornata dello Sport organizzata dalla Uisp in piazza Cavallotti.

© Riproduzione riservata