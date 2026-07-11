Si chiama AgriSociale Sos Coros l’iniziativa promossa dal Comune di Putifigari che prevede sei borse lavoro per costruire nuove opportunità.

Sono aperte le candidature per l'assegnazione dei voucher nell'ambito del percorso di inserimento socio-lavorativo in agricoltura sociale.

L'iniziativa, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Agris Sardegna nell'ambito del bando "Tutti insieme per un'agricoltura inclusiva", è finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di vulnerabilità attraverso un'esperienza formativa e pratica presso le Fattorie Sociali S'Incantu (Putifigari) e Sa Murighessa (Codrongianos).

Il percorso prevede attività teorico-pratiche in ambito agricolo e agrituristico; formazione obbligatoria e rilascio di attestati;ncopertura assicurativa;indennità mensile per la durata di 4 mesi.

Le domande potranno essere presentate entro il 15 luglio. L'avviso è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 69 anni, appartenenti a categorie di vulnerabilità e in possesso dei requisiti previsti dal bando.

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