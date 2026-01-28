Lavori per il ripristino della strada in direzione Putifigari. A seguito della segnalazione effettuata da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, relativa alla piccola frana verificatasi sulla provinciale 12, l’amministrazione della Città Metropolitana ha programmato l’avvio dei lavori di sistemazione a partire da lunedì 2 febbraio.

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza il tratto interessato e, nel giro di pochissimi giorni, di ripristinare completamente la normale viabilità, ponendo fine ai disagi che da tempo interessano cittadini e automobilisti. Un risultato importante, frutto delle segnalazioni e della collaborazione istituzionale. Le criticità presenti sulla carreggiata erano presenti ormai da troppo tempo. «Da oltre tre mesi, a circa tre chilometri da Putifigari, è presente un tratto di strada ridotto a una sola corsia con senso unico alternato regolato da semaforo, a causa di una piccola frana e della caduta di alcuni massi sulla banchina. Una situazione che definire assurda è poco», aveva dichiarato Tore Piana, che si era rivolto alla Città Metropolitana per un intervento urgente. «Parliamo di una strada altamente trafficata, utilizzata quotidianamente dagli abitanti di Putifigari e Villanova Monteleone e, soprattutto, dell’unica via di accesso ai due centri abitati. È incomprensibile che per un problema di modesta entità si tenga di fatto “interrotta” una strada provinciale per mesi, arrivando persino all’installazione di un impianto semaforico». Secondo Piana, «con un intervento che non richiederebbe più di una giornata di lavoro e l’impiego di un semplice mezzo meccanico, il problema potrebbe essere risolto definitivamente, mettendo in sicurezza il tratto e ripristinando la normale circolazione stradale».

