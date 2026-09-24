Nella Casa di Riposo per Suore Anziane di viale Marconi a Roma, suor Consuelita, al secolo Giovanna Maria Nurra, originaria di Uri, ha celebrato un anniversario speciale: 70 anni dalla sua professione religiosa. Novantacinque anni di età, settanta dei quali vissuti con l’abito delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza. Era poco più che ventenne quando, rispondendo alla chiamata del Signore, iniziò il cammino della vita consacrata, dapprima con il postulato, quindi con il noviziato, fino ad arrivare alla professione dei voti solenni il 10 agosto 1956, nell’Istituto Suore di Sant’Anna della Provvidenza a Torino.

Suor Consuelita è figlia della comunità di Uri, dove nacque il 23 ottobre 1931, da Gioacchino Nurra e Franceschina Salaris. Fu battezzata da Su Rettore Porcu e crebbe nella sua famiglia che abitava in via Sassari all’angolo con l’attuale Piazza Primo Maggio, insieme ai fratelli Antonio, Barore e Franco e la sorella Minna, maturando proprio nella comunità parrocchiale di Uri quella fede che, ancora giovanissima, l’avrebbe condotta a consacrare la propria vita al Signore. Frequentando sa Dottrina, come tanti bambini e bambine della comunità, iniziò a conoscere e vivere la fede cristiana, fino a sentire quella chiamata alla quale avrebbe poi dedicato tutta la propria esistenza.

È stata per tanti anni madre superiore a Sirolo dove le Suore gestivano un asilo e dove ha avuto generazioni di bambini. La famiglia di Suor Consuelita, partita da Uri ed attraversato il mare, ha voluto raggiungerla per condividere con lei la gioia di questo anniversario e celebrare insieme una storia di vita, di fede e di dedizione. Anche la Comunità di Uri, attraverso l’Amministrazione comunale, si unisce con affetto a questa festa.

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