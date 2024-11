In occasione della 39° mostra Micologica del Capo di Sopra in programma a Putifigari, in provincia di Sassari, domenica 17 novembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “39^ Mostra Micologica del Capo di Sopra – 17.11.2024” richiesto dallo stesso Comune.

La manifestazione in programma a Putifigari dal 9 al 18 novembre presso il Palazzetto dello sport, è uno degli appuntamenti più seguiti del Coros.

Una settimana ricca di eventi collaterali, mostre, trekking, convegni, gara di cucina, appuntamenti enogastronomici, libri e degustazioni.

Sempre domenica dalle ore 10.30 alle ore 16.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita a Putifigari nella palestra comunale in via Mario Delitala. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / Sportello filatelico via Carducci, 35 – 07041 Alghero.

