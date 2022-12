Il progetto preliminare del Puc di Alghero è stato protagonista, in questi giorni, di una serie di audizioni con i comitati di borgata e le associazioni di categoria. Una settimana intensa di lavoro della Commissione urbanistica presieduta dalla consigliera Tatiana Argiolas, che, con il supporto dei tecnici dell’ufficio del Piano del Comune e dell’assessore Emiliano Piras, è servita a fornire chiarimenti e a dare spiegazioni ai vari portatori di interesse in questa fase del processo di pianificazione.

La commissione urbanistica sul Puc (foto Fiori)

«La pianificazione urbanistica deve avere una decisa accelerazione – commenta il sindaco Mario Conoci - il Puc è essenziale per ogni tipo di intervento, anche pubblico, e non possiamo permetterci di non definirlo, dando una prospettiva di sviluppo organica e condivisa. Il Consiglio comunale sono sicuro sarà interprete di questa esigenza». Soddisfatto anche l’assessore all’Urbanistica. «Grande partecipazione – dice Emiliano Piras – a dimostrazione del fatto che, nonostante la legge in questa fase non lo prevedesse, è stato importante il coinvolgimento del tessuto economico-sociale, proprio perché lo strumento di pianificazione generale appartiene all’intera città». L’Amministrazione ha prorogato al 7 dicembre i termini per la presentazione delle osservazioni che potranno essere inviate all’indirizzo protocollo@comune.alghero.ss.it con oggetto “osservazioni su preliminare del P.U.C.”

Nel frattempo, per dare la possibilità a tutti di consultare gli elaborati e la relazione, la documentazione è stata caricata sul portale Urbanistica del sito del Comune di Alghero.

