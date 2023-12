Altri finanziamenti in arrivo per il comune di Burgos amministrato dal sindaco Leonardo Tilocca. Il Ministero della Transizione Ecologica, dopo che l’amministrazione comunale del paese del Goceano ha deciso di aderire al "Progetto Mangiaplastica" ha deciso di concedere 29mila 981 euro per l'acquisto e l’installazione di un ecocompattatore per la raccolta differenziata delle bottiglie in plastica.

«Siamo molto soddisfatti di questo nuovo intervento che a breve andremo a realizzare, perché grazie a queste risorse si contribuisce ad intensificare l'infrastrutturazione dei nostri comuni per la raccolta differenziata e l'implementazione del ciclo della plastica - ha dichiarato il primo cittadino -. Un settore così importante, dove l'Italia primeggia in ambito europeo, riteniamo che la riconversione del sistema produttivo da economia lineare a economia circolare abbia nella diffusione della raccolta differenziata di materiali come la plastica uno dei punti di forza strategici».

«Durante la predisposizione del nostro programma amministrativo, abbiamo assunto degli importanti impegni e stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità per vederli realizzati - ha aggiunto Tilocca -. Noi ce la stiamo mettendo tutta per vedere il nostro paese, passo dopo passo, sempre più avanti in un'ottica di valorizzazione dei rifiuti valorizzabili. Un’opportunità che si mette a disposizione della popolazione per avere strade più pulite e con meno plastica, fare del bene all'ambiente e risparmiare sulle tasse sui rifiuti».

