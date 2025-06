La prima volta di Orion in Sardegna. Il traghetto della compagnia di navigazione Gnv- Grandi Navi Veloci, da ieri si trova ancorato nello scalo marittimo di Porto Torres.

L’approdo nella banchina Dogana Segni, in prossimità del centro urbano. Attira l’attenzione dei visitatori per le sue generose dimensioni, una immagine suggestiva che si combina con la Torre Aragonese ed un porto che d’estate si anima di presenze e fa ben sperare. Il traghetto, varato il 26 giugno 2024 nei cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton con il nome di Gnv Orion che ricorda la costellazione, e consegnato il 16 aprile 2025 alla Gnv, ha salpato il 26 aprile per Genova, dove è approdato per la prima volta il 30 maggio. Il 16 giugno ha preso servizio nei collegamenti tra Genova e Palermo, aggiungendosi al gemello Gnv Polaris giunto due giorni fa a Porto Torres.

La nave lunga 218 metri e larga 29,6 metri, ha una capacità di carico di 600 auto, può ospitare 1785 passeggeri a fronte di un equipaggio di 93 persone.

