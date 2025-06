I libri accompagneranno i lettori anche in spiaggia, una iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Porto Torres con il patrocinio del Comune. Tutti i mercoledì, nelle giornate 2, 9, 16, 23 e 30 luglio, lo splendido arenile dello Scoglio Lungo ospita ancora una volta Bibliospiaggia, organizzata in collaborazione con Comes biblioteche.

All’ombra di un gazebo i lettori verranno accolti, dalle 10 alle 14, con libri e riviste e con i laboratori destinati ai bambini e alle bambine. In questa edizione la biblioteca accetta la sfida lanciata del Plastic Free July che per tutto il mese dispenserà consigli e suggerimenti (le sfide), uno al giorno, per migliorare il proprio impatto sull’ambiente.

Plastic Free July è una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo smisurato e poco controllato della plastica monouso, nato per la prima volta nel 2011 in Australia. Da allora, l'iniziativa si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, e oggi sono oltre 190 paesi e 140 milioni di persone a prendere parte a questo movimento ogni anno.

