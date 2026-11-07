Aiuti pubblici, solidarietà e “olio di gomito” a Bancali. La borgata di Sassari cerca da tempo di risollevare la testa, grazie anche alla spinta del Comitato Miglioriamo Bancali, nato 3 anni fa. Ieri parte del direttivo ha incontrato Giuseppe Mascia, sindaco del capoluogo turritano, e della Città Metropolitana, per un’interfaccia sulle principali criticità dell’area dove vivono 3500 persone. Insieme a loro anche l'assessora comunale alla Valorizzazione del patrimonio, Politiche della casa, Servizi civici e Contratti, Patrizia Mercuri, e il presidente di Confesercenti Nord Sardegna, Giuseppe Boccia. Uno dei nodi critici sono i parcheggi e la sicurezza nella zona della scuola. “All’ingresso e all’uscita dei bambini- riferisce il presidente del Comitato Luciano Carboni- si crea ogni volta un grosso “tappo” di automobili”. Situazione in potenza rischiosa a cui stanno ponendo rimedio gli stessi volontari dell’associazione, insieme ad altre persone, e con il sostegno dei proprietari dei terreni confinanti che ne hanno ceduto una parte. “Stiamo allargando a spese nostre e dei residenti il parcheggio, ogni sabato, e con molto olio di gomito”, commenta.

Un’altra carenza nella borgata sono i luoghi di incontro e socialità, a parte il piazzale della chiesa. Vi è in questo senso il progetto di creare un parco in un’area da 8mila metri, iniziativa portata avanti da Palazzo Ducale, e di cui si sta occupando anche il consigliere comunale Cristian Luisi, facendo da cerniera con l’assessore all’Ambiente. Al momento sono in corso le trattative per acquistare i terreni da parte dell’Ente con un privato. “Abbiamo poi parlato al sindaco- continua Carboni- della Casa Cantoniera. È abbandonata da anni e sarebbe bello farne un centro civico”. Le ipotesi vanno dalla sede di uffici per fare pratiche al renderlo un ambulatorio. “Al momento il medico visita in un’aula dell’asilo”, ricorda infatti il presidente del Comitato. Viabilità e strade che avrebbero di manutenzione sono stati infine gli altri argomenti del confronto al termine del quale sindaco e assessora hanno mostrato apprezzamento per quanto si sta facendo dichiarando che si attiveranno per sostenere in particolare, attraverso lo stanziamento di un contributo economico comunale, l’opera in corso per la creazione di aree di sosta nella scuola.

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