Accolti a Sassari i nuovi 25 Marescialli Allievi del 14° Corso Triennale “M.O.V.M. Maresciallo Capo Sergio Piermanni”. Il comandante provinciale di Sassari, colonnello Antonio Maione, ha dato il benvenuto ai militari provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze per svolgere il tirocinio pratico previsto nell’ultimo anno del percorso formativo. Per loro, dopo il biennio di studi nella Scuola, è arrivato il momento del “Training on the job”, la formazione sul campo nella provincia di Sassari. Al termine del triennio conseguiranno la laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Assegnati a diverse stazioni carabinieri della provincia, affiancheranno i comandanti di stazione e il personale in servizio, immergendosi dall’inizio con le problematiche quotidiane del territorio. Conoscendo così il metodo di lavoro e il ruolo del comandante di stazione, e sviluppando, nel contatto diretto con i cittadini, le qualità di ascolto e relazionali proprie dell’Arma.

© Riproduzione riservata