“Prendi un libro, lascia un libro” è l’iniziativa nata a Stintino e promossa dall’amministrazione comunale.

Si tratta di un progetto diretto a promuovere la lettura che consiste nella pratica di una serie di iniziative collaborative volontarie e completamente gratuite, di cui alcune anche organizzate a livello mondiale, che legano la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi.

A Stintino una piccola casetta è stata realizzata interamente a mano con materiali di recupero da Antonio Scano, insieme a Marta Scano e Cinzia Diana, che racchiude al suo interno una grande idea: il book crossing. L’invito è semplice e accogliente, basta prendere un libro e lasciarne un altro, in uno scambio continuo di storie, idee e cultura.

L'idea di base è di lasciare libri nell'ambiente naturale compreso quello urbano, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio di scambio.

© Riproduzione riservata