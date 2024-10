Chiuso dal questore di Sassari un locale del centro cittadino. La sala slot si è vista sospendere la licenza perché le indagini della Divisione Pasi hanno riscontrato che l’esercizio veniva frequentato da diversi pregiudicati e che, al suo interno, avvenivano reati legati alla droga. I servizi di controllo fatti negli ultimi tempi hanno poi appurato che nell’attività si ritrovavano dei cittadini extracomunitari con precedenti penali e le verifiche in loco hanno permesso di scoprire sostanze stupefacenti di varia natura.

Per la sala, oltretutto, il provvedimento ricevuto è già il secondo in un anno e sempre per gli stessi motivi. Per queste ragioni il questore ha deciso di far chiudere l’attività per 30 giorni con la sospensione di qualsiasi licenza o autorizzazione per la medesima durata.

