Si terrà sabato 15 luglio, a partire dalle 19, a Pozzomaggiore la seconda edizione di "Notte di mezza estate - In ricordo di Giusy" l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Intercomunale Isperas e dalla cooperativa Nurkara Soccorso per ricordare la figura di Giusy Devino, prematuramente scomparsa 2 anni fa dopo una breve malattia.

Giusy era socia attiva dell'associazione Isperas e membro della cooperativa Nurkara Soccorso dove prestava servizio 118 da diversi anni. Era molto conosciuta non solo a Pozzomaggiore ma in tutto il territorio. La manifestazione sarà ospitata in Piazza Convento a Pozzomaggiore e prevede diverse attività per un pubblico molto variegato.

In programma un'esposizione di prodotti artigianali locali e un momento dedicato prevalentemente ai bambini e ai ragazzi. Grazie alla collaborazione con l'associazione Tricirco sarà presentato "Tric&trac". Spazio anche a una maratona musicale con 4 gruppi. Il primo gruppo ad esibirsi sarà un gruppo locale formato per l'occasione da musicisti storici di Pozzomaggiore che si riuniranno per dare vita a questo momento e per ricordare l'amica Giusy. Seguirà il gruppo "I Marciapiede", vincitori del recente Red Valley Contest. Uno dei componenti, Gabriele Loi, è pozzomaggiorese e si esibirà per la prima volta nel suo paese. Chiuderanno la serata il gruppo "I Valak" e gli "Iskassiados".

© Riproduzione riservata