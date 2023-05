Tre giorni di disagi alla viabilità per la grossa buca che si è creata in via Cavour, nel centro urbano di Porto Torres.

Una voragine che ha messo in allerta i tecnici del Comune intervenuti insieme alla Multiservizi per transennare l’area e chiudere la strada al traffico, allo scopo di evitare che auto e bici potessero finirci dentro.

Questa mattina gli operai comunali hanno effettuato una prima verifica per conoscere le cause del cedimento di una porzione della sede stradale.

La prima ipotesi è che sia il risultato di un rifacimento dell’asfalto effettuato non a regola d’arte, a seguito degli interventi per la realizzazione della rete del gas. Nel frattempo la zona off limit, nevralgica per la viabilità in città, sta creando forti disagi per coloro che sono soliti percorrere il centro cittadino dirigendosi verso via Libio e il corso Vittorio Emanuele.

I residenti sperano che i lavori di ripristino del manto stradale vengano effettuati al più presto e che la strada venga riaperta al traffico.

