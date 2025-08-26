Lunedì 25 agosto l'aula consiliare del comune di Muros ha ospitato l’incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti della squadra di calcio Asd Monte Muros. Un momento di confronto tra gli amministratori e dirigenti della società che nell’occasione hanno presentato il programma per la stagione 2025/2026. “Sono felice che prosegua con entusiasmo il progetto sportivo dell’ASd Monte Muros. La promozione conseguita lo scorso anno è la dimostrazione della serietà del progetto. Importanti la sintonia e la sinergia raggiunte con l’Amministrazione Comunale che continua ad investire nelle politiche sportive, come la recente riqualificazione del campo sportivo.

A completamento di questa, a breve sarà installata la tribuna coperta con la capienza di cento posti che permetterà ai sostenitori, sempre più numerosi, di assistere alle gare tra le mura domestiche più agevolmente” commenta il sindaco di Muros Federico Tolu. “Portiamo avanti il nostro progetto con fiducia e speranza. Lo scorso anno abbiamo centrato il nostro obiettivo. Proseguiamo su questa strada anche grazie all’aiuto del pubblico che si sostiene e della comunità” - le parole del presidente dell’ASd Muros Fabio Fozzi.

