Ozieri, ancora fuoco nelle campagne della piana di ChilivaniIl paese è stato colpito più volte con danni alle aziende agricole e agli allevatori
Ancori roghi nel territorio comunale di Ozieri.
Il Corpo Forestale di vigilanza ambientale è impegnato nell'operazione di spegnimento su un incendio che si è sviluppato in località Figus, nella piana di Chilivani, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.
Le forze antincendio stanno operando da supporto a terra per tentare di arginare le fiamme e limitare i danni. Presenti le pattuglie di Forestas, barracelli e volontari che cercano di creare un fronte per impedire che il fuoco si possa espandere.
Il rischio incendio emanato dalla Protezione civile ha messo in allarme i comuni nelle zone più esposte e sensibili.
Sul posto coordina l'intervento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Ozieri.
Il paese, durante la stagione, è stato colpito più volte dagli incendi, con danni alle aziende agricole, agli allevatori e per alcuni mezzi rimasti coinvolti dalle fiamme con conseguenti pericoli per le abitazioni.