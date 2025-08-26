A Ploaghe va in scena il Festival delle Bellezze, una manifestazione di musica e artisti di fama nazionale. Lunedì 1 settembre, la nona tappa dello spettacolo, a cominciare dalle 21, nell' ex convento dei Cappuccini. Protagonista della serata “Boghes e animas” sarà una delle voci più intense del panorama musicale isolano: Beppe Dettori che con la sua band in chiave acustica porterà in scena un concerto suddiviso in due parti: nella prima presenterà i brani salienti del suo nuovo lavoro discografico.

«Poni mente a me», un progetto dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia delle lingue minoritarie, in particolare il sassarese. Nella seconda il celebre cantautore proporrà grande successi della sua produzione artistica. Ad aprire l'evento il trio Reinas, la tribute band acustica dei Queen tutta al femminile, già apprezzatissima protagonista del Festival. La serata è inserita all'interno delle celebrazioni per I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese".

