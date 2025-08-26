Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato ad Alghero due uomini, già noti per i loro precedenti, sorpresi a rubare all’interno delle auto parcheggiate nelle zone balneari. L’operazione è scattata il giorno di Ferragosto, quando due agenti in abiti civili, impegnati in attività di pattugliamento, hanno notato un’auto sospetta con due individui a bordo diretta verso le spiagge.

I poliziotti hanno iniziato un pedinamento, seguendoli fino al parcheggio di Tramariglio. Lì, uno dei due è stato visto chiudere il portellone di un’auto per poi fuggire con il complice a bordo della propria vettura. Sul posto è intervenuta una volante che ha recuperato una borsa abbandonata nella fuga, contenente i passaporti di una famiglia austriaca.

Il pedinamento è proseguito fino al parcheggio “La Stalla”, dove i due uomini sono stati colti in flagrante mentre, armati di forbici, tentavano di forzare le serrature di altre auto. Alla vista degli agenti hanno cercato di disfarsi delle prove, gettando forbici e un cellulare, subito recuperati dalla polizia. Bloccati e arrestati, i due sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria: per uno è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per l’altro il divieto di dimora in Sardegna.

