Gli agenti del commissariato di polizia di Alghero hanno concluso un’operazione che ha permesso di recuperare tre monopattini elettrici rubati e restituirli ai legittimi proprietari.

La vicenda è iniziata in via Barracu, dove due volanti hanno fermato un’auto sospetta. All’interno del veicolo gli agenti hanno notato i monopattini, la cui provenienza non è stata giustificata dagli occupanti.

Condotti in commissariato per accertamenti, uno dei passeggeri ha ammesso il furto, avvenuto poco prima, consegnando anche le cesoie utilizzate, subito poste sotto sequestro.

Grazie alla tempestiva attività investigativa, i proprietari dei mezzi sono stati rintracciati: dopo aver formalizzato le querele, hanno potuto riappropriarsi con soddisfazione dei loro monopattini. L’uomo, identificato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

