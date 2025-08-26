Due mesi di ricerche prima di tornare tra le braccia dei suoi padroni. Bàstet, la gatta smarrita il 23 giugno scorso, sulla nave in viaggio da Genova a Porto Torres, è finalmente ritornata a casa.

Franco e Giovanna, i proprietari dell’animale, un felino di razza europea di colore grigio, non avevano mai perso le speranze. Da diversi anni si spostavano dal Nord Italia per raggiungere la Sardegna, ad Aglientu, dove trascorrevano le vacanze. Per tutto il tempo avevano lanciato appelli, descrivendo nei particolari le caratteristiche della gatta.

Era scomparsa durante l’imbarco sulla Moby Ale Due, scappando dal suo trasportino mentre si trovavano nel garage del traghetto. Giunti nello scalo turritano senza alcun esito sulle ricerche, Franco E giovanna si erano rivolti all'associazione animalista Anime Feline con le sue volontarie Emanuela, Cinzia e Luisa, una realtà che opera a Porto Torres da alcuni anni.

«Avevamo installato trappole in tutta la nave sperando di poterla intercettare – spiega Emanuela Fanari, di Anime Feline – alcuni segnalavano di aver visto la gatta scendere nella rampa del traghetto». Le ricerche non si sono mai fermate.

«L'animale aveva trovato rifugio da una signora, residente vicino al Faro, a Porto Torres, a pochi passi dal porto, - racconta Emanuela – dove trovava cibo e giocava con i bambini. E’ stata la donna a riconoscerla e a contattare il proprietario, felice di aver ritrovato la sua gatta».

